«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين

إحدى جلسات مجلس الأمن. (الأناضول).

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق باعتماد مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس الأمن، السفير البلجيكي مارك بيكستين، أن مشروع قرار خاص بمخرجات مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية؛ قد يصدر عن المجلس في وقت لاحق اليوم.

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وأوضح بيسكتين، خلال تصريحات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مشروع القرار الذي يصادق على ما تم التوصل إليه في برلين بخصوص الأزمة الليبية «أصبح قيد مرحلة الصمت حاليًا»، حسب وكالة «الأناضول».

و«مرحلة الصمت»، إجراء متبع بمجلس الأمن حين يطرح مشروع قرار وتحديد ساعة معينة لصدوره، وفي حالة لم تكسر أية دولة عضو بالمجلس مرحلة الصمت تلك قبل حلول الموعد المحدد؛ يكون مشروع القرار قد أصبح ساريًا لمناقشته في المجلس والتصويت عليه.

وإذا «كسرت أية دولة عضو بالمجلس» مرحلة الصمت قبل الموعد المحدد، يحتاج مشروع القرار إلى مزيد المفاوضات لتمريره في المجلس.

ويستلزم صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس (15 دولة)، شريطة ألا تستخدم أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض «الفيتو».

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين احتضنت في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، خلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة، من بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.