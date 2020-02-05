«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 10:07 مساء
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في سورية, (أرشيفية : الإنترنت)

قال قائدان عسكريان ليبيان ومدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، اليوم الأربعاء، إن «تركيا ترسل متشددين سوريين للقتال في ليبيا نيابة عن حكومة الوفاق».

وأوضح القائدان المنتميان إلى قوات تابعة لحكومة الوفاق، شريطة عدم كشف هويتهما، أن تركيا «جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة».

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وسلط القائدان، في حديثهما إلى الوكالة الأميركية، الضوء على الآراء المختلفة حول قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم، حيث قال أحدهما إن «خلفيات المقاتلين ليست مهمة، ما داموا جاؤوا للمساعدة»، فيما قال الآخر إن بعض القادة يخشون أن «يشوه» المقاتلون الأجانب صورة حكومة الوفاق.

بدوره، كشف مدير«المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة «أسوشيتد برس» عن «رصد ما لا يقل عن 130 من مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة ضمن ما يقرب من 4700 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق».

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