بوغدانوف يبحث مع سلامة مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف (يمين) والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، سبل التسوية في ليبيا، ومخرجات لجنة «5+5» العسكرية.

وأبلغ سلامة بوغدانوف، بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، بين ممثلين عن حكومة الوفاق، والقيادة العامة للجيش؛ لوقف القتال في طرابلس، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية نقله موقع «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.

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كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار مخرجات مؤتمر برلين الذي عُـقد في 19 يناير الماضي، والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي.

وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، الإثنين الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، بمشاركة «خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن الجيش الليبي» حسب بيان للبعثة الأممية.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، وهي أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، وتهدف إلى تحويل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.