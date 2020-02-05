المشير حفتر يستقبل مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية

اجتماع المشير خليفة حفتر مع الوفد الدبلوماسي الألماني في الرجمة. (الإنترنت)

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة.

ووصف السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكتزا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اللقاء مع المشير خليفة حفتر بأنه «اجتماع عمل» شاركه فيه كذلك ممثل عن بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا.

وأوضح أوفكتزا أن الوفد الذي التقى المشير خليفة حفتر في الرجمة اطلع «على التقدم المحرز في عملية برلين، ورحبنا بإطلاق محادثات عسكرية (5+5) في جنيف، وأكدنا الحاجة إلى مشاركة بناءة من جميع الأطراف».

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وقبل هذا اللقاء، استقبل المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم واجتمع مع كل من رئيس الحكومة الموقتة وعدد من المشايخ والأعيان بديوان الحكومة في المدينة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن حفتر ثمَّن خلال اجتماعه مع بوقادوم دور الجزائر «الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة»، معتبرًا أن الدولة الجزائرية تقوم بدور إيجابي لحل الأزمة في ليبيا ولها موقف ثابت من الأزمة.