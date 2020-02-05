«مكافحة الأمراض» يتابع إجراءات الفحص الحراري بمنفذ رأس إجدير

جانب من إجراءات الفحص الحراري بمنفذ رأس إجدير، 5 فبراير 2020. (مركز مكافحة الأمراض)

أرسل مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، فريقًا طبيًّا إلى منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة إجراءات الفحص الحراري بالمنفذ.

ويتكون الفريق الطبي من منسق البرنامج الوطني للرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور محمد الفقيه، وعضو إدارة الرصد الدكتور مالك عثمان، ومدير الإعلام الصحي بالمركز الدكتور محمد الجازوي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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والتقى الفريق الطبي مدير مكتب الرقابة الصحية بمنفذ رأس إجدير، مختار المنصوري، الذي أطلعهم على إجراءات الفحص الحراري بالمنفذ وآلية متابعة تطبيق خطوات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كما أطلعهم على إمكانية تجهيز عيادة متكاملة لإجراء الفحوصات الطبية على المسافرين من وإلى تونس.

يشار إلى أن منفذ رأس إجدير البري الحدودي مع تونس بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري إجراءات احترازية للكشف على المسافرين العائدين إلى ليبيا؛ تحسبًا لانتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد». وأعلن مدير المعبر العميد محمد جرافة، الأحد الماضي، وجود حجر صحي بالمعبر لإجراء الكشف المبدئي للمسافرين العائدين إلى ليبيا والزائرين لها.