إيطاليا تطالب الولايات المتحدة بـ«رسالة واضحة» بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 07:33 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (الإنترنت)

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو على أن «هناك حاجة لرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن ليبيا»، مجددًا التأكيد على أنه لا حل عسكريًّا للأزمة في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال دي مايو في مقابلة مع وكالة «أسيوشيتدبرس» الأميركية، اليوم الأربعاء، «نحتاج اليوم إلى الأميركيين أكثر من أي وقت مضى، كما يجب أن نتأكد من أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة واضحة من جانب الولايات المتحدة، وهي إنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة، بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار».

وأعرب دي مايو عن شكره لمبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة «لأنه تمكَّن من تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع الخصمين حول طاولة» في إشارة لاجتماعات الضباط رفيعي المستوى بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني وحكومة الوفاق التي بدأت أمس في جنيف.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي قائلًا: «في هذه اللحظة التاريخية، نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها؛ لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل». مختتمًا حديثه بتكرار التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري لأزمة في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل