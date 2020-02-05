وصول شحنات وقود من مستودعات المنطقة الشرقية إلى بني وليد

شاحنات نقل وقود في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي في بني وليد، اليوم الأربعاء، وصول عدد من شحنات الوقود قادمة من مستودعات المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنها شرعت على الفور في توزيعها على المحطات.

وقال عضو اللجنة علي البنداق لـ«بوابة الوسط» إن المحطات التي تسلمت شحنات الوقود هي محطات: 557 بمنطقة تنيناي، ووادي محكي، وخالد النظيف، وفدراج، والفقي، ومحمد الوتد الدولي، التي ستباشر التوزيع صباح غد.

وأضاف البنداق أن محطات: امتداد تمبكتوا، وقصور الراين ستباشر في عملية التوزيع ظهر غدٍ الخميس، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة يستقبلون كافة الشكاوى من المواطنين وملاحظاتهم على أصحاب المحطات أثناء عملية توزيع الوقود.

يشار إلى أن محطات التوزيع في بلدية بني وليد تعاني منذ أسابيع نقصًا حادًّا في الوقود وغاز الطهي؛ بسبب إيقاف عملية التزود من مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الغربية.