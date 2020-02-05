مكتب صندوق الزكاة في بني وليد يعلن إيرادات العام 2019

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 05 فبراير 2020, 05:28 مساء
مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، إيرادات المكتب خلال العام 2019، التي بلغت نحو 1.679 مليون دينار قدمها نحو 285 مزكيًّا، بين عينية وأموال.

وذكر التائب لـ«بوابة الوسط» أن هذه الإيرادات جرى تحصيل قرابة مليون دينار منها عن طريق مكتب الصندوق، وأكثر من 665 ألف دينار عن طريق المصرف، إضافة إلى أكثر من 12 ألف دينار عن طريق الجباة.

وأضاف التائب أن إجمالي مصروفات العام الماضي بلغت نحو مليون وأكثر من 579 ألف دينار استفاد منها 1710 أسر، مقسمين على فئات الزكاة: «الفقراء والمساكين (1560) أسرة، والعلاج (35) حالة، والزواج (55) شابًا، وابن السبيل (60) أسرة».

وأشار مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد إلى أن الملفات المقدمة للمكتب من أجل الحصول على الزكاة بلغت خلال العام الماضي 328 ملفًا، عرض منها على اللجنة الاستشارية لمكتب الصندوق 309 ملفات في 40 اجتماعًا.

ونوه التائب إلى أن الصندوق أطلق خلال العام الماضي عدة حملات منها «العرس الجماعي لـ 46 شابًا وتحصَّل كل شاب منهم على 10 آلاف دينار» وحملة «اقرأ» التي وزع خلالها مواد قرطاسية بقية 35 ألف دينار استفاد منها 37 طالبًا، وحملة «لحم طير مما يشتهون» حيث وزعت لحوم بيضاء على 140 أسرة، إضافة إلى حملة «كسوة العيد» التي استفاد منها 140 أسرة، حيث وزعت على كل منها 400 دينار، وحملة «كلنا نضحي» ووزعت خلالها الأضاحي على 250 أسرة.

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