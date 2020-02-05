ليبيا لا تنتج إلا 20% من طاقتها النفطية.. والخسائر 1.04 مليار دولار

أحد المنشآت النفطية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أدى إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا إلى تراجع إنتاج النفط إلى 187 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، الأمر الذي يعني انخفاض إنتاج الحقول بنسبة تخطت 80%، بما يمثل خسارة يومية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط بـ55 مليون دولار يوميا.

وبذلك باتت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا والتاسعة عالميا، لا تنتج إلا 20% فقط من طاقاتها الإنتاجية قبل إغلاق الموانئ.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره عبر أربعة موانئ رئيسية هي البريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة، ويصدر عبرها ثلثا الإنتاج.

الأمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى تجديد الدعوة إلى «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا «مون أجل ليبيا وشعبها».

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وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، رفضها لما اعتبرته «الإغلاق غير القانوني» للمنشآت النفطية في ليبيا، وطالبت باستئناف الإنتاج وتصدير النفط «فورا».

ويبدو أن «حصار النفط» سيبقى قائما حتى اجتماع المسار الاقتصادي بالقاهرة الأحد المقبل، الأمر الذي يهدد بأن تتكبد البلاد خسائر تقدر حتى الآن بنحو مليار و45 مليون دولار منذ وقف الإنتاج في 17 يناير 2020.