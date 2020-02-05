ليبيا لا تنتج إلا 20% من طاقتها النفطية.. والخسائر 1.04 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 03:01 مساء
أحد المنشآت النفطية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أدى إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا إلى تراجع إنتاج النفط إلى 187 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، الأمر الذي يعني انخفاض إنتاج الحقول بنسبة تخطت 80%، بما يمثل خسارة يومية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط بـ55 مليون دولار يوميا.

وبذلك باتت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا والتاسعة عالميا، لا تنتج إلا 20% فقط من طاقاتها الإنتاجية قبل إغلاق الموانئ.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره عبر أربعة موانئ رئيسية هي البريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة، ويصدر عبرها ثلثا الإنتاج.

الأمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى تجديد الدعوة إلى «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا «مون أجل ليبيا وشعبها».

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: الوقود متوفر بكميات كافية في المناطق الوسطي والشرقية

وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، رفضها لما اعتبرته «الإغلاق غير القانوني» للمنشآت النفطية في ليبيا، وطالبت باستئناف الإنتاج وتصدير النفط «فورا».

ويبدو أن «حصار النفط» سيبقى قائما حتى اجتماع المسار الاقتصادي بالقاهرة الأحد المقبل، الأمر الذي يهدد بأن تتكبد البلاد خسائر تقدر حتى الآن بنحو مليار و45 مليون دولار منذ وقف الإنتاج في 17 يناير 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل