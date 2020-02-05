«تعليم الوفاق»: صرف مرتبات ديسمبر لمعلمي طرابلس الكبرى الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 02:11 مساء
اجتماع «تعليم الوفاق» لمناقشة تأخر مرتبات المعلمين في طرابلس الكبرى، 5 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، معالجة مشكلة تأخر صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين في بلديات طرابلس الكبرى، لتصرف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة عادل جمع مع مراقب الخدمات المالية طرابلس الكبرى عيسى مختار، والذي تناول أيضا مسألة تأخر صرف علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي الماضي رغم ورودها لحساب المراقبة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى توافق الحاضرين على وضع آلية للبدء في إعداد كشوفات علاوة الحصة؛ لتقوم مراقبة الخدمات المالية بصرفها لمستحقيها.

واعتذر وكيل «تعليم الوفاق» إلى المعلمين التابعين لمراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى على التأخير الذي حدث، مؤكدا حرص الوزارة على معالجة هذه الإشكاليات خلال الأيام المقبلة.

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