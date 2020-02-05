وزير الصحة: الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الدخول إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 05 فبراير 2020, 01:59 مساء
وزير الصحة الدكتور سعد عقوب مع عناصر الحجر الصحي بمطار بنينا. (الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، أن الوزارة «رفعت درجة الاستعداد القصوى» بجميع منافذ الدخول إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه «لم تسجل أي حالة اشتباه»، لافتًا إلى أن وحدة الرقابة الصحية بجميع «المنافذ الجوية والبحرية والبرية» باشرت تحرير كروت المراقبة الصحية لكل القادمين إلى البلاد لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «ncov- 2019».

وقال الوزير سعد عقوب: ستقوم وحدة الرقابة الصحية بالمنافذ بتسجيل «كل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة وتسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول».

وأضاف: «وضعنا خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول، فضلا عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص»، مشيرا إلى أنه سيجري «إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقا لتطورات انتشار المرض عالميا».

وأشاد وزير الصحة سعد عقوب خلال زيارته مطار بنينا الدولي بعناصر الحجر الصحي لما بذلوه من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري، وذلك مع التنسيق الكامل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع تحميلهم كل المسؤولية الطبية لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
«فرانس برس»: ضحك وصراخ ورقص في مجالس أيوا الانتخابية الفريدة
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 7 عادات تدمر سيارتك