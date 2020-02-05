وزير الصحة: الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الدخول إلى ليبيا

وزير الصحة الدكتور سعد عقوب مع عناصر الحجر الصحي بمطار بنينا. (الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، أن الوزارة «رفعت درجة الاستعداد القصوى» بجميع منافذ الدخول إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه «لم تسجل أي حالة اشتباه»، لافتًا إلى أن وحدة الرقابة الصحية بجميع «المنافذ الجوية والبحرية والبرية» باشرت تحرير كروت المراقبة الصحية لكل القادمين إلى البلاد لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «ncov- 2019».

وقال الوزير سعد عقوب: ستقوم وحدة الرقابة الصحية بالمنافذ بتسجيل «كل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة وتسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول».

وأضاف: «وضعنا خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول، فضلا عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص»، مشيرا إلى أنه سيجري «إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقا لتطورات انتشار المرض عالميا».

وأشاد وزير الصحة سعد عقوب خلال زيارته مطار بنينا الدولي بعناصر الحجر الصحي لما بذلوه من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري، وذلك مع التنسيق الكامل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع تحميلهم كل المسؤولية الطبية لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام.