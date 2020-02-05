الثني يستقبل بوقادوم في بنغازي

عبد الله الثني يستقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، 5 فبراير 2020، (الحكومة الموقتة)

استقبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والوفد الرفيع المرافق له.

ويهدف اللقاء إلى «بحث العلاقات بين البلدين والوضع الراهن»، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

ووصل بوقادوم إلى بنغازي صباح اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج.

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وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أعرب عن استعداد بلاده إلى احتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين، خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، كما أشار إلى إمكانية التعاون مع تونس في هذا الإطار، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الجزائر.