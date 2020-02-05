الثني يستقبل بوقادوم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 01:01 مساء
عبد الله الثني يستقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، 5 فبراير 2020، (الحكومة الموقتة)

استقبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والوفد الرفيع المرافق له.

ويهدف اللقاء إلى «بحث العلاقات بين البلدين والوضع الراهن»، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

ووصل بوقادوم إلى بنغازي صباح اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج.

اقرأ أيضا: قيس سعيد يعرض على الجزائر «مبادرة موحدة» لحل الأزمة الليبية

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أعرب عن استعداد بلاده إلى احتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين، خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، كما أشار إلى إمكانية التعاون مع تونس في هذا الإطار، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الجزائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
«فرانس برس»: ضحك وصراخ ورقص في مجالس أيوا الانتخابية الفريدة
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 7 عادات تدمر سيارتك