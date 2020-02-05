ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية انخفاضات كبيرة مقابل الدينار الأربعاء.

وتراجع الدولار إلى 4.26 دينار مقابل 4.34 دينار، بفارق 8 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالفارق نفسه كان تراجع اليورو إلى 4.67 دينار مقارنة بـ 4.75 أمس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 10 قروش مسجلا 5.50 دينار اليوم مقابل 5.60 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.71 دينار مقابل 0.73 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، فيما تراجع الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقارنة بـ1.55 دينار أمس بفارق 4 قروش.

