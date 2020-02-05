وزير الخارجية الجزائري يصل بنغازي

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، في استقبال بوقادوم، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بـ«خارجية الموقتة».
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