ميناء بنغازي: تزويد سفينتين بأكثر من 445 ألف لتر وقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 10:25 صباحا
جانب من أعمال تزويد سفينة بالوقود في ميناء بنغازي، 5 فبراير 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلن ميناء بنغازي البحري قيام قسم تزويدات السفن بشركة البريقة لتسويق النفط بتزويد سفينتين بأكثر من 445 ألف لتر وقود.

وزود الفريق السفينة «آلوبو» بـ170 ألف لتر من منتج الزيت الثقيل، و17 ألفا و840 لتر وقود «ديزل»، وذلك في رصيف 16 بميناء جليانة، حسب بيان إدارة الميناء على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما نفذ الفريق العملية نفسها مع السفينة «أنوار الخليج»، التي استمرت حتى ساعات الفجر اليوم، حيث زودت بـ240 ألف لتر من منتج الزيت الثقيل، و17 ألفا و840 لتر وقود «ديزل»، بـ«رصيف 3» في ميناء البلاد، وفقا للمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية، الخاصة بالوقود منخفص الكبريت.

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