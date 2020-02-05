«بلدي نالوت» يقترح تحويل مهبط المدينة إلى مطار مدني

اجتماع عميد «بلدي نالوت» عبدالوهاب الحجام مع رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، 4 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

اقترح المجلس البلدي نالوت تطوير المهبط الحالي في المدينة لاستخدامه مطارا مدنيا، وتنفيذ ذلك من خارج مخصصات الميزانية العامة وبشكل استثماري تحت إشراف مصلحة المطارات.

وتقدم عميد المجلس عبدالوهاب الحجام بالمقترح إلى رئيس مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، محمد بيت المال، مرفقا بالمستندات التي تفيد التنازل عن ملكية الأرض المحيطة بالمهبط، وعدم ممانعة استغلالها لإنشاء مطار مدني، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واقترحت المصلحة تسجيل الأرض لدى مصلحة أملاك الدولة، على أن تتولى البلدية تكليف إحدى الشركات المتخصصة لإعداد مخطط عام، ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء مطار مدني بالمدينة، وستقدم المصلحة الدعم والمساندة الفنية اللازمة ووفق الإمكانات المتاحة.