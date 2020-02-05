مقتل شخص وإصابة 5 إثر سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة طريق الشوك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 12:26 صباحا

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن مقتل المواطن رضاء محمود عطية، وإصابة خمسة آخرين بعد استهدافهم «بقذيفة عشوائية» في منطقة طريق الشوك امام مصحة الرويال.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فقد قام فريق الإسعاف والطوارئ بالمستشفى الميداني «الشهيد سالم أنفيص» أو صلاح الدين التابع لمركز الطب الميداني والدعم ليلة الثلاثاء، بإسعاف خمسة مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة هم سراج محمود عطية، ورواد محمود عطية، وعبدالرحيم عبدالله، وعبدالمحسن فوزي حميدة، وصلاح أبوبكر المزروعي. 

وأوضح البيان أن القذيفة تسببت في عدة أضرار مادية، وتم نقل الحالات الى مستشفى طرابلس الطبي لاستكمال علاجهم.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من صحة الأنباء من مصدر مستقل..

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
«فرانس برس»: ضحك وصراخ ورقص في مجالس أيوا الانتخابية الفريدة
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 7 عادات تدمر سيارتك