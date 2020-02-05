سلامة: نشر بعثة أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار «قرار بيد الليبيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 01:20 صباحا
المبعوث الأممي غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن نشر  بعثة مراقبة أوروبية لوقف إطلاق النار في ليبيا، قرار «يجب أن يتخذه الليبيون».

وتابع سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الثلاثاء، في جنيف عقب انطلاق مفاوضات المسار الأمني العسكري بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا، أن مسألة بعثة المراقبة الاوروبية ستناقش خلال الأسبوع.

كان الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا،  قد تحدث عن موافقة ممثلي طرفي الصراع على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار ليحل محل الهدنة.

وقال إن «الهدف من هذه المحادثات في جنيف هو الاستماع بعناية إلى موقف الجانبين بشأن شروطهما لقبول ترجمة هذه الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار».

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