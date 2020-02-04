رئيس شركة الحمراء لبرنامج «فلوسنا»: تعاقدنا مع محمود جبريل للحصول على استشارات فنية «بلا مقابل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:08 مساء


قال المدير العام لشركة الحمراء التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحكيم بعيو، إن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق محمود جبريل، تعاقد مع الشركة لإعطاء «استشارات فنية»، لكنه شدد على أن هذا العمل كان بلا مقابل.

واعترف بعيو، خلال حوار مع برنامج «فلوسنا» على قناة WTV، بتوقيع عقد مع جبريل بمقابل مادي، لكنه قال إن الأخير لم يتحصل على أي مبلغ مقابل عمله، فيما اكتفى بطلب تسديد مقابل إقامته في إسبانيا وإنهاء إجراءاته هناك.

وتابع أن جبريل التقاه في إسبانيا خلال حضور حالة وفاة، وتم إتمام الاتفاق بينهما، مضيفا أن الاستشارات الفنية التي أعطاها جبريل تمثلت في كيفية الحصول على عدد من العطاءات للشركة وبعض الاستشارات الفنية، كما قدم أربعة تقارير للارتقاء بالشركة وما يتعلق بتقديم عرش لصندوق موازنة الأسعار.

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