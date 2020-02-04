مؤسسة النفط: طبرق وسبها ليس لديهما بنزين يكفي الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:33 مساء
عامل في أحد منشآت النفط الليبية. (أرشيفية: الانترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن المستودعات الموجودة في طبرق وسبها ليس لديها أي كميات من البنزين تكفي خلال الأيام الماضية، موضحة في جدول نشرته اليوم، أن البنزين في بنغازي يكفي 16 يوما مقبلة.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم، أن الديزل يتوافر في بنغازي بكميات محدودة تكفي لثلاثة أيام، بينما في طبرق الكميات من الديزل تكفي لأربعة أيام، وفي سبها تكفي لأحد عشر يوما.

وعن غاز الطهي قال البيان إن سبها لا يوجد بها أي كميات تكفي للأيام المقبلة، بينما الكميات في بنغازي تكفي لنحو أسبوع كامل وفي طبرق تكفي لأربعة أيام.

مؤسسة النفط تجدد دعوتها لإنهاء «الإقفالات غير المسؤولة» لمنشآتها

وجددت المؤسسة دعوتها إلى «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا «من أجل ليبيا وشعبها».

وأعلنت المؤسسة عن تراجع الإنتاج إلى 187.337 برميلا يوميا فقط، مما تسبب في وصول الخسائر المترتبة عن الإقفالات «غير القانونية»، إلى 931.775.672 دولارا.

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