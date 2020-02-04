«بركان الغضب»: وفاة طفلين في منطقة السواني إثر سقوط قذيفة عشوائية

أعلنت عملية بركان الغضب وفاة طفلين من عائلة القريو (ابن سعيد القريو وابنة سليمان القريو)، بمنطقة السواني اليوم، الثلاثاء، إثر سقوط قذيفة عشوائية على محيط منزلي عائلتهما.
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