مكتب جوازات الظهرة ببني وليد يوقف الإصدار ويستثني الحالات الخاصة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:05 مساء
موظف أثناء تصوير أحد المواطنين بمكتب جوازات الظهرة في بني لويد. (الإنترنت)

أعلن مكتب جوازات الظهرة بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، إيقاف عملية الحجز والتصوير للمواطنين الراغبين في إصدار الجوزات الجديدة باستثناء الحالات الخاصة الطارئة «بسبب نقص مواد الخام الخاصة بطباعة الجوازات».

وذكر المكتب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إصدار الجوازات مستمر للحالات الخاصة التي تتسم بالطابع الاستعجالي والإنساني مثل «الحالات المرضية وحالات الدراسة والإيفاد خارج البلاد».

واشترط المكتب لتلك الحالات إحضار عدد من المستندات من بينها «تقرير طبي مترجم، ومختوم من مستشفي متخصص»، أما بالنسبة للحالات الدراسية فعليهم إرفاق صورة من الجواز السابق وصورة من التفويض المالي، إضافة إلى عدد من المستندات المطلوبة.

ويعاني المواطنون بمدينة بني وليد من عدم قدرتهم على استخراج جوازت السفر الحديثة نتيجة مشاكل نقص المواد الخام لطباعة الجوازات ومشاكل متعلقة بالمنظومة الإلكترونية للمصلحة وفروعها.

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