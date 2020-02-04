السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 09:38 مساء
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج. (وزارة الصحة)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، منشورًا ينص على الاستمرار في منح الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا حق الحصول على العلاج أسوة بالمواطنين الليبيين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الصحة إن منشور المجلس الرئاسي رقم (7) نص على أن «الدولة الليبية تؤكد على استمرارها منح المواطنين الفلسطينيين المقيمين في ليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها».

وأضافت أن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة أصدرت من جانبها تعميمًا إلى مديري المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، تطلب فيه التقيّد بتعليمات رئيس المجلس الرئاسي والالتزام بتنفيذها.

كانت ليبيا منحت الفلسطينيين المقيمين على أراضيها مزايا يتمتعون من خلالها بحقوق أسوة بالمواطنين الليبيين، بعد أن أقرت اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء سابقًا) ذلك في اجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 2008، من خلال مناقشة مذكرة العرض بشأن حصر التشريعات الصادرة والتي من شأنها التعرض للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات التي تخص الفلسطينيين المقيمين في ليبيا.

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