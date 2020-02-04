حكومة الوفاق تناقش إصدار خطابات ضمان لتأمين النقل الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 08:18 مساء
اجتماع معيتيق مع بومطاري ومعتوق لبحث تأمين النقل الجوي. (إدارة التواصل والإعلام)

تعتزم حكومة الوفاق في اجتماعها المقرر غدا الأربعاء، مناقشة استصدار خطابات ضمان لتغطية تأمين شركات النقل الجوي ضد أضرار الحروب، حسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المفوضين بوزارتي المالية فرج بومطاري، والمواصلات ميلاد معتوق، لبحث العراقيل التي تحول دون انتظام عمل شركات النقل الجوي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء يأتي في إطار متابعة عمل شركات الطيران لضمان تقديم خدماتها للمسافرين بشكل منتظم، وبحث العراقيل التي تحول دون انتظام عملها.

وأوضحت أن بومطاري ومعتوق استعرضا خلال الاجتماع «الخطوات المتخذة بشأن استصدار خطابات ضمان التغطية التأمينية ضد أضرار الحروب لصالح شركات الطيران لاستخدامها في حالة وقوع أضرار للطائرات، والتي سيتم تناولها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدًا الأربعاء».

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