صحيفة بريطانية: بث محاكمة هاشم العبيدي على الهواء مباشرة

المشتبه في صلته بهجوم مانشستر هاشم العبيدي. (أرشيفية: صفحة قوة الردع الخاصة على فيسبوك)

كشفت صحيفة بريطانية أن محاكمة شقيق منفذ هجوم مانشستر العام 2017 هاشم العبيدي، ستبث على الهواء مباشرة في محاكم مانشستر وليدز ونيوكاسل وغلاسكو البريطانية، حتى تتمكن عائلات القتلى والمصابين من متابعة الإجراءات.

والعبيدي متهم بقتل 22 شخصًا توفوا إثر حفل أريانا غراندي في مايو 2017، لكنه ينفي الاتهامات، كما ينفي اتهامه بمحاولة القتل فيما يتعلق بالأشخاص المصابين.

بريطانيا: شقيق منفذ هجوم مانشستر 2017 متهم بقتل 22 شخصًا

وسلمت حكومة الوفاق هاشم العبيدي إلى السلطات البريطانية في منتصف يوليو الماضي، والتي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال لاتهامه بالتخطيط للهجوم الذي استهدف حفلا غنائيا في مدينة مانشستر.

وبحسب صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز»، فإن محاكمة العبيدي أمام القاضي جيريمي بيكر، ستستمر لمدة ثمانية أسابيع.

وقتل شقيق العبيدي نفسه و22 آخرين عندما فجر قنبلة في حقيبة ظهره في بهو مانشستر أرينا 22 مايو 2017، بعد حفل أريانا غراندي، فيما تم اعتقال هاشم في 23 مايو 2017، من قبل قوة الردع الخاصة في ليبيا، وتم تسليمه إلى المملكة المتحدة.