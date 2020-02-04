نفاد التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 06:55 مساء
أحد الأطفال يتلقى تطعيما. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الثلاثاء، عن نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال من مكتب الرعاية الصحية وكافة المراكز الصحية العاملة بالمدينة.

وأكد مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد، أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» أن التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال نفدت من مخازن الرعاية الصحية لجميع الأعمار، مشيرا إلى أن مكتب الرعاية أصبح عاجزا عن تقديمها نتيجة نفادها.

وذكر الهوادي أن هناك عددا كبيرا من الأطفال لم يتحصلوا حتى الآن على حقهم من التطعيمات الإجبارية لحمايتهم من الأمراض وتقوية جهازهم المناعي.

وناشد الهوادي، كافة الجهات المسؤولة وعلى رأسها المركز الوطني للأمراض السارية والمعدية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ضرورة توفير تلك التطعيمات واللقاحات حفاظا على سلامة الأطفال.

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