غوتيريس: هناك خرق متكرر للهدنة المعلنة وما يحدث في ليبيا فضيحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 06:35 مساء

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن هناك خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي بين أطراف القتال في ليبيا، معربا عن أسفه لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى هناك، واصفا ما يحدث في ليبيا بأنه «فضيحة».

وأضاف غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أنه يأمل أن تتواصل المحادثات بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي بدأت أعمالها أمس الإثنين بقصر الأمم المتحدة في جنيف، وأن تفضي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.

وذكر غوتيريس خلال حديثه أن «هناك خرقا متكررا للهدنة المعلنة في ليبيا. أشعر بالإحباط الشديد إزاء ما يحدث في ليبيا وأعتقد أن ما يحدث فضيحة»، موضحا أن «عددا من البلدان تعهد في برلين بعدم إرسال أسلحة إلى ليبيا، لكن حظر الأسلحة ينتهك».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن «الهدنة في ليبيا تنتهك بشكل كبير، ولم نر أي احترام للحظر المفروض على الأسلحة» إلى هناك، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

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