توزيع الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق للعام 2020 على مخابز البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 05:44 مساء
شاحنة تحمل الدقيق أثناء تزيع المخصصات على المخابز في البريقة. (مراقبة اقتصاد البريقة)

باشرت مراقبة الاقتصاد في البريقة (80 كلم غرب أجدابيا)، صباح اليوم الثلاثاء، في توزيع الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق على المخابز العاملة في البلدية للعام الجاري 2020، حسب ما أفاد به مراقب الاقتصاد أحمد طاهر المقريف.

وقال المقريف لـ«بوابة الوسط» إن توزيع مخصصات الدقيق على المخابز يأتي بالتعاون مع صندوق موازنة الاسعار في بلدية أجدابيا، موضحا أن عملية التوزيع تجري حسب الكشف المعد مسبقا من قبل مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة.

وأضاف المقريف أن توزيع مخصصات الدقيق تشمل بعض مخابز البريقة الجديدة ومنطقة بشر، منوها إلى أن عملية التوزيع ستتواصل خلال اليومين القادمين حتى تستلم جميع المخابز الكميات المخصصة لها من قبل مراقبة الاقتصاد.

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