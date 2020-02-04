السوق الرسمية: الدينار يستقر أمام الدولار واليورو ويرتفع أمام الاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 02:21 مساء

استقر سعر صرف الدينار أمام سلة من العملات الدولية اليوم الثلاثاء، خصوصا الدولار واليورو، إذ سجلت العملة الأميركية 1.39 دينار، والعملة الأوروبية الموحدة 1.54 دينار، وهي أسعار الصرف ذاتها التي سجلتها العملة المحلية أمس الأحد، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف المركزي بطرابلس في نشرته الخاصة بأسعار العملات اليوم أن الدينار حافظ على استقراره أمام الدينار التونسي، مسجلا 1.49 دينار، وكذلك أمام الليرة التركية التي بلغت 0.23 دينار.

وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الليبية من 1.83 دينار إلى 1.82 دينار؛ بينما ارتفع اليوان الصيني من 0.19 دينار للوحدة سجلها أمس إلى 0.20 دينار اليوم، مستفيدا من تحسن طفيف في الاقتصاد الصيني مع انتشار فيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر