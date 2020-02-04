«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 01:50 مساء
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء قرارا بخمسة شروط يجب توافرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن القرار يشترط اختيار البرلمان ممثليه من بين أعضاء المجلس وتحت قبة البرلمان، على أن يبلغ عقيلة صالح البعثة الأممية بأسمائهم.

ويقضي الشرط الثاني، وفق بليحق، بإحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب، أما الشرط الثالث فهو تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

واشترط القرار الصادر عن مجلس النواب عدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس، وأخيرا عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

والتالي نص الشروط:
أولا: اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب وتُحال من رئيس مجلس النواب.
ثانيا: إحالة قائمة الـ 14 إلى مجلس النواب.
ثالثا: تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
رابعا: لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
خامسا: عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

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