تسيير أول قافلة مساعدات عاجلة للنازحين إلى سرت

مركبتان على متنهما مساعدات عاجلة مخصصة للنازحين إلى سرت، 4 فبراير 2020. (بلدية سرت)

سيرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت أول قافلة مساعدات عاجلة للأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بالمنطقة الوسطى والغربية للمدينة.

وتتكون القافلة من «ألف سلة غذائية وأغطية ومفروشات ووسائد ومراتب»، وجاءت بتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة رئيس لجنة الأزمة الدكتورة فتحية حامد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن اللجنة المكلفة من الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية سرت ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية شرعت في توزيع المساعدات على الأسر النازحة وفقًا للكشوفات المعدة من قبل اللجنة المختصة.