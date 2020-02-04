مجلس النواب يستأنف النقاش بشأن «حوار جنيف»

جانب من المشاركين في جلسة «النواب» في بنغازي، 3 فبراير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، للنقاش والمداولة حول ثوابت المجلس، والشروط الواجب توافرها للمشاركة في المسار السياسي للحوار الذي سيعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان، إن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني د. أحميد حومة وأكثر من سبعين نائبا.

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وأمس، استمع المجلس إلى إحاطة حومة حول اجتماعه والنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري مع المبعوث الأممي غسان سلامة خلال الأيام الماضية في تونس، كما طرحت مجموعة من الأفكار بشأن مشاركة المجلس في الحوار «أهمها عدم انخراط المجلس في اجتماع جنيف حتى الاطلاع على مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية لأن الإشكال في ليبيا أمني»، حسب تصريح عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إلى «بوابة الوسط».