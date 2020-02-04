إنذارات بالإغلاق إلى مستشفيات وصيدليات ومحلات في وادي الشاطئ وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:52 صباحا
عناصر من مركز الرقابة خلال تفتيشهم على صيدليات ومستشفيات وادي الشاطئ، 3 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أنذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإغلاق بعض العيادات الطبية والصيدليات والمختبرات في منطقة برقن ببلدية وادي الشاطئ، كما خاطب الجهات التنفيذية لإغلاق مستشفى «دار الحمد» في منطقة جنزور، وذلك لعدم مطابقة تلك المؤسسات الصحية الاشتراطات والمواصفات القياسية الواجب توافرها.

وأوضح المركز في بيان إن مفتشيه في  وادي الشاطئ شنوا جولة تفقدية على العيادات والمختبرات الطبية ومحلات ومخازن المواد الغذائية بمنطقة برقن بالبلدية ورصدوا خلالفها بعض المخالفات كـ«وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالزي المخصص، وسوء النظافة، وعدم وجود إذن مزالة مهنة، تعرض الأدوية إلى أشعة الشمس مباشرة ما يهدد بتأكسدها». 

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وأشار المركز إلى أن مخالفات مخازن المواد الغذائية بالمنطقة شملت «وجود العديد من السلع الغذائية المحظورة، عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، بيع وتخزين الخبز بطريقة غير صحيحة»، ولفت إلى أنه سحب السلع المنتهية الصلاحية وأحالها إلى جهاز الحرس البلدي، حسب البيان المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

إلى ذلك، خاطب المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجهات التنفيذية لإغلاق مستشفى «دار الحمد» في منطقة جنزور؛ لعدم مطابقته الاشتراطات والمواصفات القياسية الواجب توافرها.

وأوضح المركز في بيان أن مديره خاطب وزيري الصحة والحكم المحلي بحكومة الوفاق ورئيس جهاز الحرس البلدي لاتخاذ إجراءات سريعة ضد معامل التحاليل وغرفة العمليات بجميع مرافقها وغرفة الأطفال ومخزن مستشفى «دار الحمد»؛ بسبب مخالفات رصدها التقرير الفني لمكتب المركز بجنزور.

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