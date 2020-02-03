المشري: مخرجات المسار العسكري أساس المشاركة في الحوار السياسي

اجتماع مجلس الأعلى للدولة، 20 يناير 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني من خلال لجنة (5+5) المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، قبل المضي في المسار السياسي، مؤكدا أن مخرجات المسار العسكري سينبني عليها «نوعية المشاركة في الحوار السياسي».

وأشار المشري، خلال الجلسة الخمسين للمجلس الأعلى للدولة بمدينة طرابلس، أن وفد حكومة الوفاق وصل إلى جنيف للمشاركة في المسار العسكري، مؤكدا أن مطالبة المجلس للبعثة بتمثيل المرأة في الحوار من خلال إحداث «كوتة» بمقعدين من المجلس الأعلى للدولة ومقعدين من مجلس النواب وأن البعثة تدرس الموضوع وسترد عليه قريبا.

البعثة الأممية: انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف اليوم

وأوضح أن اختيار المجلس للحوار ليس عجزا عن «صد العدوان» وإنما لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مضيفا أن خيار المواجهة العسكرية مازال قائما في «حال استمر المعتدي في عدوانه ورفض الانسحاب وإيقاف العمليات العسكرية».

وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تنطلق اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف.

وأوضحت البعثة، في بيان، أن «خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة».