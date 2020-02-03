المسماري: نرد على «الخروقات» وملتزمون بوقف إطلاق النار

الناطق باسم قوات الجيش التابعة للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قوات «الجيش الليبي» مازالت ملتزمة بوقف إطلاق النار في نطاق العمليات على حدود طرابلس.

ولفت المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات القيادة العامة ترد يوميا على «اختراقات إطلاق النار والمناوشات في طرابلس»، لكنها في النهاية ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم إعلانه من قبل.

وأوضح أن قوات حكومة الوفاق، أصبحت «تمتلك أسلحة فتاكة» مثل المدفعية 155 و«تستخدمها داخل مناطق سكنية»، مضيفا أن «القوات المسلحة في جاهزية تامة وتستطيع الرد علي أي خرق للهدنة أو أي تهديد أمني بقوة نارية».