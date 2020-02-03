وصول 4 سفن نقل حاويات وسيارات إلى ميناء بنغازي

سفينة نقل حاويات, 3 فبراير 2020 (ميناء بنغازي البحري)

وصلت لميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (تيلا راس) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 553 حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم، رست أيضا بالميناء السفينة (ألوبو) الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 192 حاوية بضائع متنوعة..

ووصلت سفينة نقل السيارات (قراند بيولونكس) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة وعلى متنها عدد 1400 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، والسفينة (سلفر صن) الوكيل الملاحي لشركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 2146 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية..