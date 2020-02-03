المسماري: لا معلومات حول مفاوضات اللجنة العسكرية بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 08:25 مساء
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه أي معلومات حول المفاوضات الجارية حاليا بين اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والتي انطلقت اليوم في جنيف، «لم يتم تزويدي بأي معلومة حول هذا الموضوع».

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك مداولات بين مندوبي اللجنة من طرفي الصراع، «لا نعرف أين وصلت».

البعثة الأممية: انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تنطلق اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف.

وأوضحت البعثة، في بيان، أن «خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة».

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