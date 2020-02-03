«الصحة العالمية» تعلن عن تسجيل إصابتين بانفلونزا الخنازير في البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 03 فبراير 2020, 08:18 مساء
مستشفى الثورة التعليمي في البيضاء. (الإنترنت)

كشف رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور عبدالعزيز الحلافي، عن نتائج العينات التي أخذت من المصابين بالانفلونزا الموسمية ويتلقون العلاج بمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء خلال الأيام الماضية.

وقال الحلافي في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن «4 عينات أخذت من المصابين أكد المختبر المرجعي في تونس إصابة اثنين منها بفيروس H1N1 المعروف بانفلونزا الخنازير».

وأضاف أن فرق التدخل السريع السبعة في ليبيا والمكونة من طبيب وفني مختبر وراصد، قامت بدورها فور تلقي الأخبار بالتأكد منها والتقصي عبر تعبئة نماذج محددة وتحديد الأعراض لدى المرضى وأخذ بيانات التي تبين اشتباها بوجود نوع من أنواع الانفلونزا المتوطنة في هذه الفترة.

وذكر الحلافي أن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا «أخذ العينات مع بدء المختصين في العلاج احترازيًا قبل ظهور النتائج، لأن النتائج قد لا تغير كثيرًا في مسار علاج المرضى وإنما هي مهمة لمعرفة السبب وتوضيح الصورة للمواطن والرأي العام».

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وكان مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، أعلن في 23 يناير دخول ثماني حالات مصابة بالانفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى.

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