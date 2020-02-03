وحدة دعم وتمكين المرأة تبدأ تنفيذ برنامجها التدريبي للعام 2020

البرنامج التدريبي لوحدة دعم وتمكين المرأة. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

أعلنت وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، صباح اليوم الإثنين، البدء في تنفيذ برنامجها التدريبي للعام 2020 الخاص برفع كفاءة فريق الوحدة ورؤساء مكاتبها بالوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عن نائبة رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة حنان الفخاخري قولها «إن هذا البرنامج التدريبي يهدف للرفع من كفائتهن للمساهمة ببناء قوة التغيير الذاتي لهن والخروج من حالة الإحباط الوظيفي ومساعدتهن في إعداد التقارير الرسمية داخل المؤسسات الحكومية».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي لوحدة دعم وتمكين المرأة جرى بالاتفاق مع المدرب والمستشار الدولي بلال النقاطي.