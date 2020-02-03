محاضرة توعوية حول فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي طرابلس

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا, 3 فبراير 2020 (المستشفى الجامعي طرابلس)

ألقيت اليوم الإثنين، محاضرة علمية توعوية حول فيروس كورونا «2019Novel Coronavirus»، بالمستشفى الجامعي طرابلس. بإشراف رئيسة المجلس العلمي لطب المختبرات الدكتورة عائشة ناصف.

وبحسب بيان للمستشفى اليوم، ألقت المحاضرة الدكتورة مارن فرحات، استعرضت خلالها، أعراض المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وفترة الحضانة، والأسباب التي جعلت منظمة الصحة العالمي تعلن حالة الاستعداد الكامل لمواجهته والحد من انتشاره يوم 30 يناير الماضي.

واستعرضت المحاضرة أرقام الحالات التي أصيبت منذ اكتشاف الفيروس في الصين يناير الماضي، والتي وصلت حتى اليوم أكثر من 17000 حالة إصابة في الصين منها أكثر من 304 حالات وفاة.

وأوضحت مارن، أن الفيروس ينتقل من إنسان لآخر، وينتقل لعدد من الدول الأخرى في آسيا، وأوروبا، وأمريكا.

وأشارت في السياق نفسه بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة متمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي خطورة الفيروس في المستشفيات والمطارات، وإعلانه عدم تسجيل أي حالة إصابة وتكليف إدارة الرصد والتقصي التابعة للمركز والتواصل مع المركز الإقليمي في شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد لمواجهته.