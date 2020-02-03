مستشفى بني وليد العام يسجل ولادة 220 طفلا خلال يناير

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 03 فبراير 2020, 05:57 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الإثنين، إحصائية المواليد الجدد التي شهدها قسم الأطفال والمواليد خلال شهر يناير الماضي الذي سجل ولادة 220 طفلا من بينها 88 حالة عن طريق العمليات القيصرية و132 حالة ولادة طبيعية.

وأوضحت إحصائية المستشفى أن من بين المواليد الجدد التي سجلها قسم الأطفال 32 مولودا من مناطق خارج بني وليد مثل ترهونة ومزدة وطرابلس والعربان وأبوالغرب وسرت.

وأشار المستشفى إلى أن قسم الأطفال استقبل خلال شهر يناير الماضي 167حالة تحصلت على العلاج المناسب والمتابعة من قبل أطباء الأطفال بالقسم كما قام بتحويل 7 حالات أخرى لاحتياجها إلى مستشفيات طرابلس هي 7 حالات لاحتياج الحالات إلى عدد من التحاليل والأجهزة غير المتوفرة في بني وليد.

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