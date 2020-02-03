مجلس النواب يناقش مشاركته في المسار السياسي للحوار

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الاثنين، 3 فبراير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة في مدينة بنغازي ناقش خلالها المشاركة في المسار السياسي للحوار وتشكيل اللجنة التي ستمثله لحضور اجتماعات جنيف التي ستجري برعاية الأمم المتحدة.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري لـ«بوابة الوسط» إن الحاضرين للجلسة استمعوا لإحاطة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة حول اجتماعه والنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري مع المبعوث الأممي غسان سلامة خلال الأيام الماضية في تونس.

وأوضحت المسماري أن جلسة اليوم طرحت خلالها مجموعة من الأفكار بشان مشاركة المجلس في المسار السياسي للحوار «أهمها عدم انخراط المجلس في اجتماع جنيف حتى يتسنى لنا الاطلاع على مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية لأن الإشكال في ليبيا أمني».

وأضافت أن النواب الحاضرين شددوا على ضرورة «معرفة مهام اللجنة وآلية عملها بالتوافق أو بالتصويت، وضرورة توسعة العدد حتى يصبح هناك توازن بين المجلسين»، مشيرة إلى أن «هناك من طالب بضرورة اختيار الأعضاء جميعا من مجلس النواب المنعقد في طبرق حيث أنه يمثل جميع التوجهات».

وذكرت المسماري أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم «كان أكثر من 70 نائبا»، منوهة إلى أنهم سينظمون «لقاء بعد ساعة من الآن بالنخب السياسية في مدينة بنغازي لاستكمال النقاش للخروج برؤية عامة عن الأمر».

ونوهت المسماري إلى أن مجلس النواب علق جلسة اليوم إلى الغد لاستكمال مناقشة حضور اجتماع جنيف وتطور العملية السياسية في ليبيا.