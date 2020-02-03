السوق الرسمية: استقرار سعر صرف الدينار أمام أغلب العملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 04:14 مساء

أعلن مصرف ليبيا المركزي استقرار أغلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين، فيما ارتفعت العملة المحلية أمام كل من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني.

فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار مسجلًا 1.39 دينار للشراء، و1.40 دينار للبيع، وكذلك استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مسجلة 1.54 دينار.

كما حافظت العملتان التونسية والتركية على استقرارهما، فقد سجل الدينار التونسي 0.94 دينار، والليرة التركية 0.23 دينار، وفق المصرف. 

في المقابل، انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني من 1.84 دينار سجلها أمس الأحد إلى 1.83 دينار اليوم، كما انخفض اليوان الصيني من 0.23 دينار للوحدة إلى 0.19 دينار.

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