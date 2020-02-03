افتتاح مركزي شرطة اسلنطة ومدور الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 03:01 مساء
عبدالله الثني وإبراهيم بوشناف خلال افتتاحمها مقر أمني في الجبل الأخضر، 2 يناير 2020، (داخلية الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية في الحكومة المستشار إبراهيم بوشناف مركزي الشرطة اسلنطة ومدور الزيتون، وذلك خلال تفقدهما قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج جردس العبيد.

وتفقد الثني وبوشناف مشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد، كما افتتحا قسمي البحث الجنائي والمرور والتراخيص اسلنطة، حسب بيان «داخلية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

يذكر أن بلدة اسلنطة تقع في الجبل الأخضر جنوب مدينة البيضاء بحوالي 27 كم، بينما تقع قرية جردس العبيد قرب مدينة المرج.

وفي 27 يناير الماضي، افتتح الثني مركزي شرطة الساحل الشرقي والفتائح، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في درنة، كما اطلع على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة بها، ومنها إنشاء مبنى مديرية أمن درنة.

مركز شرطة مدور الزيتون
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