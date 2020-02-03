تشكيل لجنة لحل مشكلات مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 02:28 مساء
اجتماع في بلدية بنغازي لبحث مشكلات الجنوب، 2 يناير 2020، (بلدية سبها)

استضاف مقر بلدية بنغازي اجتماعًا لمناقشة مشكلات مناطق الجنوب، خلص إلى تشكيل لجنة لزيارة تلك المناطق وإيجاد حلول سريعة للمختنقات بها، وإصدار قرارها من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وتناول الاجتماع ما يعانيه الجنوب من قصور في الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وعدم استقرار الأمن، كما تناول حلول هذه المشاكل وسبل توفير أبسط الخدمات اليومية للمواطنين هناك، حسب بيان بلدية سبها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

شارك في الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د. أحميد حومة، ورؤساء الهيئات والمستشارون ووكلاء الوزارات ونواب الهيئات بالحكومة الموقتة.

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