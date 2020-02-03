اجتماع لمتابعة تنفيذ وصلة بين الميناء ومحطة السكة الحديد في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 02:12 مساء
ميناء الخمس، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت الخمس عقد اجتماع لمتابعة الخطوات العملية لتنفيذ وصلة من ميناء المدينة إلى محطة السكة الحديد بها.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية ومجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ وإدارة المشروعات بمصلحة الموانئ، حسب بيان وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الإثنين.

وقد أجرى رئيس جهاز مشروع الطرق الحديدية، عادل الجميل، زيارة ميدانية إلى ميناء ومحطة السكة الحديد في الخمس، للاطلاع على مرافق المشروع وما يضمه. يذكر أن مشروع الوصلة هو مقترح تقدم به الجهاز إلى شركة الموانئ؛ ويستهدف تحقيق عوائد للطرفين.

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