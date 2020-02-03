ختام القافلة الطبية للهلال الأحمر في سرت

القافلة الطبية التابعة للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في حملة بسرت, (الإنترنت)

اختتمت القافلة الطبية التابعة للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، حملتها في عيادات فرعها بسرت.

ووفق بيان لجمعية الهلال الأحمر سرت، على فيس بوك، اليوم الأحد، تم الكشف علي 411 حالة مجانا، وشاركت في اليوم الختامي كلية التمريض بعدد من الطلبة، بإشراف الهلال الأحمر الليبي سرت.

وفي وقت سابق وقع الهلال الأحمر الليبي اتفاقا مع الهلال الأحمر الجزائري، لتسيير قوافل طبية مشتركة، يشمل إرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى ليبيا تضم 60 إلى 70 طنًّا من المواد الغذائية والأدوية والأفرشة.

وتنص الاتفاقية كذلك على التنسيق بين الهيئتين في مجال إعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وتشجيع التوأمة بين فروع «الهلال الأحمر» الجزائري ونظيره الليبي على مستوى المناطق الحدودية، وذلك لدعم وتنمية هذه المناطق والاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية بها. كما اتفق الجانبان على تسيير قوافل طبية مشتركة؛ بهدف تقديم مساعدات متبادلة على مستوى المناطق الحدودية وتوفير الرعاية الصحية.