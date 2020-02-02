وفد من مؤسسة أمنية أميركية يصل طرابلس للقاء مسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 11:36 مساء
وفد من مؤسسة أمنية أميركية يصل طرابلس, 2 فبراير 2020 (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، عن وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، يمثل مؤسسة «جونز» للاستشارات الأمنية والعسكرية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»

وقالت وزارة الدفاع إن هذه الزيارة «تأتي في إطار العمل على إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا»، موضحة أن اجتماع عقد في طرابلس مع المسؤولين الأميركيين «ضم كلا من وكيل وزارة الدفع صلاح الدين علي النمروش ونخبة من مختلف مكونات المؤسستين الأمنية والعسكرية من أجل وضع أسس الإصلاح والتطوير لهذه المؤسسات على أسس علمية وفنية صحيحة».

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