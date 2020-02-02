ختام الحملة السنوية للتطعيم داخل المؤسسات التعليمية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 02 فبراير 2020, 10:38 مساء
الحملة السنوية للتطعيم داخل المؤسسات التعليمية في بني وليد, (أرشيفية : الإنترنت)

اختتم بمدينة بني وليد الحملة السنوية الخاصة بالتطعيم داخل المؤسسات التعليمية بمراقبة التعليم بني وليد، والتي انطلقت شهر يناير الماضي، تحت رعاية وإشراف مكتب الرعاية الصحية بني وليد.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد، أيمن الهوادي، إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة شملت تطعيم حوالي 3980 طالبا وطالبة، منهم 2451 طالبا وطالبة في الصف الأول الابتدائي، و1524طالبا في مرحلة التعليم الأساسي.

وذكر الهوادي، أن الحملة شملت أيضا إعطاء الجرعة الأولى من تطعيمة الورم الحليمي لـ340 طالبة، لوقايتهن من سرطان عنق الرحم وسيتم إعطاؤهن الجرعة التانية بعد شهر.

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