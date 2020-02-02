ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة اسطوانات غاز الطهي بمنطقة خليج البمبة

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة اسطوانات غاز الطهي بمنطقة خليج البمبة, 1 فبراير 2020 (الإنترنت)

تمكن عناصر الأمن بمركز شرطة خليج البمبة، التابعة لمديرية أمن أم الرزم، مساء السبت، من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة اسطوانات غاز الطهي، بالتعاون مع عناصر من قسم البحث والتحري بمديرية أمن درنة، بعد ورود بلاغات سابقة من أهالي المنطقة، عن ظاهرة سرقة اسطوانات الغاز خلال الفترة الماضي.

وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن الرزم نقيب بوبكر الرفادي، إلى «بوابة الوسط»، إنه تم فتح محضر تحري من قبل وحدة التحقيق بمركز شرطة البمبة، وبعد التقصي وجمع المعلومات تم التحقق من هوية المتهمين من خلال تتبع وجمع الآثار بأحد مواقع السرقة، وتم ضبط الجناة والتحقيق معهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.